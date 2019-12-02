شكرا لقرائتكم ترشيح مدرب الاهلى السابق لتدريب الزمالك بدلا من ميتشو... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وأصبحت جميع الخيارات مطروحة فى الوقت الحالى داخل الزمالك سواء برحيل المدرب الصربى أو استمراره حيث سيعقد معه مرتضى منصور رئيس النادى جلسة اليوم لحسم مصيره بعد خسارة الفريق بثلاثية نظيفة أمام مازيمبى فى افتتاح دور المجموعات لدورى أبطال إفريقيا.
وتسارع وكلاء اللاعبين على تقديم سير ذاتية لمدربين إلى مسؤولى الأبيض ومنهم وكيل كارتيرون الذى أكد إن المدرب الفرنسى يرحب بتدريب الزمالك حال استقرار الأبيض على رحيل ميتشو فى الساعات القادمة والتى سيتم حسمها فى جلسة اليوم.
كانت هذه تفاصيل خبر ترشيح مدرب الاهلى السابق لتدريب الزمالك بدلا من ميتشو... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.