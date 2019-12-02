شكرا لقرائتكم ميودراج طالب الإسماعيلى بالتعاقد مع 5 لاعبين والإدارة رفضت... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف مصدر مقرب من الصربى ميودراج يسيتش المدير الفنى السابق للإسماعيلى كواليس التقرير الفنى الذى تقدم به لإدارة الدارويش قبل الميركاتو الشتوى .

وقال نفس المصدر فى تصريحات خاصة لـ "الخليج 365" ، ميودراج طالب إدارة الاسماعيلى بالتعاقد مع 5 لاعبين "حارس مرمى + باك شمال + مهاجمان + مساك" فى فترة الانتقالات الشتوية المقبلة إلا أن الادارة رفضت طلباته وأبلغته بالتعاقد مع مهاجم وباك شمال فقط فى الشتاء.

ويضيف نفس المصدر أن المدرب الصربى توجه لقطاع الناشئين للبحث عن مواهب تستحق التصعيد للفريق الاول بعد رفض الادارة تنفيذ طلباته .

وانتهت رحلة الصربى ميودراج يسيتش المدير الفنى للإسماعيلى مع الدراويش بعد قرار مجلس الإدارة بفسخ التعاقد بين الطرفين عقب الهزيمة من الاتحاد السكندرى فى الدوري .

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وأمضى ميودراج 93 يوماً فى قيادة الدراويش حيث تولى المسئولية فى 31 أغسطس الماضى وقاد الفريق الأصفر فى 5 مباريات محلية بالدوري فاز فى مباراتين وخسر ثلاثة وحصد 6 نقاط وسجل الفريق تحت قيادته 3 أهداف وتلقت شباكه 7 أهداف ليقبع فى المركز الثانى عشر بجدول المسابقة .

بينما قاد ميودراج الدراويش للتأهل لدور الثمانية بكأس محمد السادس للأندية الأبطال "البطولة العربية" حيث قاد الفريق للفوز على أهلى بنى غازى الليبى 4-2 ثم الخسارة فى مباراة العودة من نفس الفريق 1-0 ثم الفوز على الجزيرة الاماراتى ذهاباً وإياباً بنفس النتيجة هدفين دون رد.

وإجمالا قاد ميودراج الاسماعيلى فى 9 مباريات فاز فى 5 مواجهات وخسر 4 لقاءات ولم يعرف التعادل ، وسجل الفريق تحت قيادته 11 هدفاً وتلقت الشباك الصفراء فى عهده 10 أهداف .