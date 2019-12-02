شكرا لقرائتكم خبر عن سوبر كورة يكشف أبطال فيلم "الهروب الكبير" بالكرة المصرية قبل حمدي النقاز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت الساعات الماضية إعلان حمدي النقاز لاعب فريق الزمالك فسخ تعاقده مع ناديه لعدم الحصول على مستحقاته المالية المتأخرة من ميت عقبة. وجاء هروب اللاعب التونسى ليعيد فتح ملف هروب اللاعبين من الأندية المصرية، سواء لاعبين محليين أو لاعبين أفارقة وأجانب. لمعرفة أبطال فيلم الهروب الكبير فى الكرة المصرية عبر سوبر كورة.. من هنا

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر سوبر كورة يكشف أبطال فيلم "الهروب الكبير" بالكرة المصرية قبل حمدي النقاز لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.