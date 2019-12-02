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فريق الشرقية يستأنف تدريباته استعدادًا لمواجهة الزمالك بكأس مصر

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستأنف فريق الشرقية لكرة القدم، تدريباته الجماعية عصر اليوم الإثنين، على ستاد الزقازيق، وذلك بعدما منح الجهاز الفنى بقيادة مصطفى فاروق "مزيكا"، اللاعبين راحة لمدة 24 ساعة.

 

ويبدأ الشرقية مرانه استعدادًا لمواجهة الزمالك المقرر لها يوم 4 ديسمبر المقبل، في دور 32 من مسابقة كأس مصر.

 

وكان نادي الشرقية قد تعادل بدون أهداف، أول أمس السبت، مع نادي ميت خلف في الجولة الثامنة من المجموعة العاشرة لدوري القسم الثالث، في المباراة التي جمعت بينهما على ستاد الزقازيق، ليرتفع رصيد كل من الفريقين إلى 9 نقاط.

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