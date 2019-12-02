شكرا لقرائتكم خبر عن فريق الشرقية يستأنف تدريباته استعدادًا لمواجهة الزمالك بكأس مصر والان مع تفاصيل الخبر
ويبدأ الشرقية مرانه استعدادًا لمواجهة الزمالك المقرر لها يوم 4 ديسمبر المقبل، في دور 32 من مسابقة كأس مصر.
وكان نادي الشرقية قد تعادل بدون أهداف، أول أمس السبت، مع نادي ميت خلف في الجولة الثامنة من المجموعة العاشرة لدوري القسم الثالث، في المباراة التي جمعت بينهما على ستاد الزقازيق، ليرتفع رصيد كل من الفريقين إلى 9 نقاط.
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