الإسماعيلى يعلن رسمياً فسخ التعاقد مع ميودراج ومساعديه بالتراضى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن مجلس إدارة النادى الإسماعيلى ، برئاسة المهندس إبراهيم عثمان، عبر الموقع الرسمى للنادى، فسخ التعاقد بالتراضى مع الجهاز الفنى الصربى للفريق الذى يضم ميودراج يسيتش المدير الفنى ومعاونيه سيرديان المدرب المساعد وبويان ستماتوفيتش مخطط الأحمال. يأتى ذلك بعد العرض السيئ الذى قدمه الفريق فى مباراة الاتحاد السكندرية الأخيرة والتى خسرها الدراويش بثلاثية. Advertisements كما قرر المجلس إسناد المهمة الفنية لأدهم السلحدار ومحمد محسن أبوجريشة لحين التعاقد مع مدير فنى أجنبى جديد. قاد ميودراج الإسماعيلى فى 9 مباريات فاز فى 5 مواجهات وخسر 4 لقاءات ولم يعرف التعادل ، وسجل الفريق تحت قيادته 11 هدفاً وتلقت الشباك الصفراء فى عهده 10 أهداف .

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