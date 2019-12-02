شكرا لقرائتكم خبر عن 7 أرقام لا تفوتك قبل مواجهة سموحة والطلائع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يحل فريق طلائع الجيش ضيفاً على نظيره سموحة فى الخامسة عصر اليوم، الاثنين، باستاد الإسكندرية فى اللقاء المؤجل من الجولة الخامسة لمسابقة الدورى العام، فى مواجهة يدخلها الفريقان تحت شعار إنهاء نغمة التعادلات.

وسقط سموحة فى فخ التعادل بالمباراتين الأخيرتين، حيث تعادل مع طنطا بهدفين لكل فريق، ومن قبلها تعادل سلبياً مع بيراميدز، فيما تعادل الطلائع سلبياً فى آخر مباراتين أيضاً أمام طنطا ثم الإنتاج الحربى.

ويبحث طارق يحيى، المدير الفنى للطلائع، عن الفوز الأول للفريق منذ توليه المسئولية خلفاً للبرازيلى سيرجيو فارياس، حقق التعادل السلبى أمام طنطا والإنتاج الحربى، ويبدو التشكيل المتوقع للطلائع مكون من: "محمد بسام، إسلام سري، عاصم صلاح، أحمد علاء، أحمد سمير، أحمد كابوريا، كريم طارق، فرنك ستيفن، عمرو السيسى، عمرو جمال، علي الفيل".

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على الجانب الآخر، يفتش حسام حسن، المدير الفنى لسموحة، عن النقاط الثلاث للتقدم فى سباق مراكز المسابقة، ويبدو التشكيل المتوقع للفريق السكندرى مكون من: "الهاني سليمان - كريم يحيي - محمد كوفي - يوسف ديوب - أحمد أبو الفتوح - محمود حليمو - أحمد حمص - شريف رضا - محمد نادى - حسام حسن - رونالد وانجا".

الخليج 365 يرصد 7 أرقام عن الفريقين قبل المباراة المرتقبة: