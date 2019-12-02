شكرا لقرائتكم خبر عن الجودو يطير إلى الصين 9 ديسمبر للمشاركة فى بطولة الأساتذة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تطير بعثة منتخب الجودو إلى الصين يوم 9 ديسمبر الجارى للمشاركة فى منافسات بطولة العالم للأساتذة التى تقام فى الفترة من 10 إلى 15 من نفس الشهر.

ويشارك بالبطولة الثنائى محمد عبد الموجود، ومحمد على، ويرافقهما المدرب سيد أبو ميدان، على أن يتم الاكتفاء به كرئيسا للبعثة فى الصين.

وكان رمضان درويش قد شارك فى بطولة الأساتذة الماضية وحقق خلالها الميدالية الذهبية، إلا أنه مصاب فى الفترة الحالية، ويخضع للعلاج والتأهيل.

ووضع اتحاد الجودو خطة تأهيل وإعداد اللاعبين للأولمبياد، على أن يتم المشاركة فى عدد من البطولات سواء الرسمية أو الودية استعدادا لطوكيو 2020.