شكرا لقرائتكم خبر عن محسن أبو جريشة ينضم للجهاز المؤقت للإسماعيلى بعد رحيل ميودراج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انضم محمد محسن أبو جريشة، نجم الاسماعيلى السابق، للجهاز الفنى المؤقت للإسماعيلى عقب رحيل الصربى ميودراج الذى تمت اقالته عقب الخسارة أمام الاتحاد السكندرى.

ويظهر أبو جريشة فى مران الدراويش فى الرابعة عصر اليوم، بعدما تلقى استدعاءً من مجلس الإدارة برئاسة ابراهيم عثمان لقيادة مران الفريق مع أدهم السلحدار استعداداً لمواجهة طنطا.

ويستأنف فريق الإسماعيلى تدريباته اليوم استعداداً لمواجهة طنطا بالدورى، المقرر لها الأربعاء المقبل، والمؤجلة من الجولة الخامسة للمسابقة، بعد الراحة السلبية التى حصل عليها اللاعبون عقب مواجهة الاتحاد السكندرى.

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ويستعيد الدراويش جهود أحمد مدبولى لاعب الفريق فى مباراة طنطا بعد غيابه عن مواجهة زعيم الثغر بسبب الإيقاف للحصول على الإنذار الثالث.

وانتهت رحلة الصربى ميودراج يسيتش المدير الفنى للإسماعيلى مع الدراويش بعد قرار مجلس الإدارة بفسخ التعاقد بين الطرفين عقب الهزيمة من الاتحاد السكندرى فى الدوري .

وأمضى ميودراج 93 يوماً فى قيادة الدراويش حيث تولى المسئولية فى 31 أغسطس الماضى وقاد الفريق الأصفر فى 5 مباريات محلية بالدوري فاز فى مباراتين وخسر ثلاثة وحصد 6 نقاط وسجل الفريق تحت قيادته 3 أهداف وتلقت شباكه 7 أهداف ليقبع فى المركز الثانى عشر بجدول المسابقة .