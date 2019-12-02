شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق فعاليات مهرجان التميز الرياضى بجامعة الوادي الجديد.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انطلقت فعاليات التميز الرياضى تحت شعار "مصر تستطيع بشبابها"، فى نسخته الثالثة والذى تنظمه وزارة الشباب و الرياضة متمثلة فى الإدارة المركزية لبرامج التنمية الرياضية "الإدارة العامة للنشاط الطلابي" بالتعاون مع جامعة الوادى الجديد، برعاية الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، واللواء أ.ح . محمد سالمان الزملوط محافظ الوادى الجديد بالصالة المغطاة بجامعة جنوب الوادى خلال الفترة من 1 إلى 3 ديسمبر 2019.

ويشارك فى اللقاء 600 طالب وطالبة من 6 كليات من داخل جامعة جنوب الوادى، وهى تربية رياضية، علوم، زراعة، تربية، طب بيطري، آداب فى ألعاب تنس الطاولة، كرة السلة، كرة القدم، الكرة الطائرة، العاب القوي.

بدأ الحفل بطابور عرض للكليات المشاركة وعزف السلام الوطنى لجمهورية مصر العربية وقد أطلق إشارة بدء فعاليات المهرجان أحمد عبدربه مدير عام الإدارة العامة للنشاط الطلابى بالوزارة .

شهد فعاليات حفل الافتتاح كل من الدكتور عبد العزيز طنطاوى رئيس جامعة الوادى الجديد، أحمد عبد ربه مدير عام الإدارة العامة للنشاط الرياضى الطلابى بوزارة الشباب والرياضة، الدكتور رجب كامل عميد كلية التربية الرياضية، الدكتورة سمية سامى منسق مشروع مهرجان التميز الرياضى بالإدارة العامة للنشاط الطلابى ،الدكتور أنور محمود عباس مدير عام رعاية الشباب المركزية، الدكتور عز محمد مدير ادارة النشاط الرياضى بالجامعة.

هذا وقد انطلقت فعاليات اليوم الأول بعد مراسم افتتاح المهرجان وجاءت نتائج اليوم فى ألعاب كرة السلة و تنس الطاولة و التى أقيمت بالصالة المغطاة بجامعة الوادى الجديد ،حيث جاءت نتيجة كرة السلة بنين كلية الزراعة فى المركز الأول، المركز الثانى كلية تربية رياضية ،المركز الثالث كلية تربية رياضية.

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وجاءت نتيجة كرة السلة بنات فى المركز الأول كلية تربية رياضية ،المركز الثانى كلية تربية رياضية ،المركز الثالث كلية الزراعة .

وجاءت نتيجة تنس الطاولة بنين فى المركز الأول محمود جمال كلية تربية رياضية ،المركز الثانى محمود يونس كلية التربية، المركز الثالث عبد الرحمن زكى كلية تربية رياضية .

ونتيجة تنس الطاولة بنات فى المركز الأول منار بخيت كلية تربية رياضة ،المركز الثانى أميرة صبرى كلية تربية رياضية ،المركز الثالث شروق ناصر كلية الزراعة.

وغدا سيتم البدء فى سباقات ألعاب القوى والكرة الطائرة والقدم طلبة وطالبات .