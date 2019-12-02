سوبر كورة.. استبعاد جديد لصالح جمعة من قائمة الأهلي

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - لن تشهد قائمة الأهلي التى تواجه فريق بنى سويف أى جديد فيما يخص صالح جمعة لاعب وسط الفريق الذى سيتم استبعاده من قائمة المباراة ليستمر مسلسل غياب اللاعب عن مباريات الفريق الأحمر.
ومنذ تولى السويسري رينيه فايلر المسئولية الفنية لفريق الأهلي، ولا يحصل صالح جمعة على أى فرصة للمشاركة، بسبب وجود تحفظات فنية على أدائه من جانب فايلر.
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