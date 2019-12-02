سوبر كورة.. كشف حساب ميودراج مع الإسماعيلى بعد 93 يوماً؟

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتهت رحلة الصربى ميودراج يسيتش، المدير الفنى للإسماعيلى ، مع الدراويش بعد قرار مجلس الإدارة بفسخ التعاقد بين الطرفين عقب الهزيمة من الاتحاد السكندرى فى الدوري .
وأمضى ميودراج 93 يوماً فى قيادة الدراويش حيث تولى المسئولية فى 31 أغسطس الماضى وقاد الفريق الأصفر فى 5 مباريات محلية بالدوري فاز فى مباراتين وخسر ثلاثة وحصد 6 نقاط وسجل الفريق تحت قيادته 3 أهداف وتلقت شباكه 7 أهداف ليقبع فى المركز الثانى عشر بجدول المسابقة.
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