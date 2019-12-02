شكرا لقرائتكم خبر عن حمدي النقاز يؤكد: فسخ عقدى من الزمالك قانونى.. وهذا موقفى من النادى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد التونسى حمدى النقاز ، الظهير الأيمن للزمالك ، أن فسخ عقده فى الأبيض قانونى لإرساله خطاباً إلى النادى عبر محاميه يوم 12 من شهر نوفمبر الماضى، ويتضمن منح الزمالك مهلة 15 يوماً لسداد مستحقاته أو يتم فسخ التعاقد.

وأضاف حمدى النقاز أن المهلة انتهت ولم يسدد الزمالك مستحقاته، لذا فإن فسخ عقده قانونى، بعدما سبق وأعلن اللاعب عبر حسابه على موقع إنستجرام فسخ عقده مع القلعة البيضاء.

وعن ذهابه إلى مقر الزمالك اليوم من عدمه، قال حمدي النقاز، "لا"، فى إشارة إلى انتهاء علاقته مع القلعة البيضاء، وبسؤاله عن إمكانية حل الأزمة حال حصوله على مستحقاته، لم يجب "النقاز".