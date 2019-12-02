شكرا لقرائتكم خبر عن طارق مؤمن: بطولة العالم للاسكواش فصل جديد فى مسيرتى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تحدث البطل المصرى طارق مؤمن لاعب الجزيرة والمصنف الرابع عالمياً لرجال الاسكواش، والذى توج مؤخراً ببطولة العالم الفردية للرجال، عن ذكرياته مع أول ألقابه ببطولة العالم، والتحدى الجديد الذى ينتظره مع منتخب مصر فى بطولة الفرق التى ستقام فى واشنطن خلال الفترة بين 15 إلى 21 ديسمبر الجارى.

وقال طارق مؤمن، فى تصريحات صحفية، "يمثل لقب بطولة العالم بداية فصل جديد فى مسيرتى الرياضية، والذى يعد حلماً لى منذ الصغر، وأنا فخور للغاية بالمساهمة فى هيمنة مصر على أعلى التصنيفات الدولية برياضة الاسكواش، فهذا الفوز أتاح لى أن أمثل مصر فى بطولة العالم لفرق الاسكواش للرجال، وأثق أننا سنقوم ببذل أقصى جهد لدينا لنشرف مصر مرة أخرى أمام العالم".

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وأضاف مؤمن، "تاريخ لعبة الاسكواش فى العالم يشهد بتفوق اللاعبين المصريين وتصدرهم لقوائم أفضل اللاعبين فى العالم، حيث استمر اللاعبون واللاعبات المصريات فى حصد البطولات العالمية مع بداية الألفية الجديدة، محققين انتصارات وإنجازات لم يسبق لها مثيل فى أى لعبة أخرى، فالمصريون هم ملوك اللعبة بتربعهم على المراكز الأولى بالتصنيفات الدولية".

طارق مؤمن البالغ، من العمر 31 عاما، له من الخبرة فى الساحة الرياضية ما يصل إلى 14 عاما، حيث يمتلك فى رصيده من الفوز بـ264 مباراة من أصل 421 مباراة، بالإضافة إلى مشاركته فى 162 بطولة ووصوله إلى 25 نهائى.

جدير بالذكر أن طارق مؤمن من خريجى كلية الهندسة الإلكترونية بالجامعة الأمريكية بالقاهرة، ولكن شغفه الدائم برياضة الاسكواش كان الدافع الأساسى له للوصول للتصنيفات الأولى عالمياً، وبالفعل نجح فى أن يخترق أول 20 تصنيف عالمى فى أغسطس 2010، ثم الاحتفال بالوصول للتصنيف العاشر فى أبريل 2013. وأخيراً وصل إلى أعلى تصنيف عالمى فى 2019 وهو الثالث عالمياً. كما حصد مؤمن العديد من البطولات منها بطولة ماكاو المفتوحة للاسكواش 2014، بطولة كولومبيا المفتوحة للاسكواش 2012 وبطولة ماليزيا المفتوحة للاسكواش 2012.