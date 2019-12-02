شكرا لقرائتكم خبر عن سوبر كورة.. ماذا قال لاعبو الزمالك عن مرض "ميتشو" بالسرطان؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أزمة جديدة يعيشها نادى الزمالك بعد العبارة التى قالها الصربى ميتشو، المدير الفنى للفريق، حول مرضه بالسرطان، وهذا ماعلق عليه لاعبو الزمالك.

وكان أمير مرتضى منصور المشرف العام على الكرة بنادى الزمالك أكد لـ"سوبر كورة" أن ميتشو لا يعانى من مرض السرطان وأنه قال له إن لاعبى الفريق أساءوا فهم ما يقصده فى المحاضرة.

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ويبحث مجلس الزمالك فى اجتماع اليوم مصير ميتشو فى اجتماع سيعقد معه، حيث سيقوم مرتضى منصور رئيس النادى بالاستفسار منه عن أسباب ما قاله للاعبين قبيل اللقاء بشأن المرض وما قاله بعد ذلك عن عدم معاناته من المرض.

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