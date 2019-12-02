فرانشيسكو توتي بالزي الخليجي في مهرجان اعتزال ياسر القحطاني.. صور وفيديو

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

خطف النجم الإيطالي فرانشيسكو توتي، مهاجم فريق روما المعتزل، والنجم أندريا بيرلو، الأنظار خلال مشاركتهما في مباراة اعتزال النجم السعودي ياسر القحطاني لاعب الهلال.

توتي وبيرلو حرصا على ارتداء الزي الخليجي والتقاط الصور مع الجماهير قبل المشاركة في المباراة.

مباراة اعتزال النجم السعودي ياسر القحطاني، أقيمت على استاد “جامعة الملك سعود” في الرياض، بين فريقي “Y20” المكون من كوكبة من نجوم كرة القدم المعتزلين والحاليين وفريق الهلال.

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فريق الهلال حقق الفوز على نظيره فريق Y20 بنتيجة 5 – 4، في المباراة وشارك النجم المصري تامر حسني في المهرجان، بالغناء أمام عدد كبير من الجماهير التي زحفت إلى الملعب.

المباراة شهدت مشاركة عدد كبير من نجوم الكرة العالمية والعربية، أمثال البرازيلي روناليدينيو، والثنائي الإيطالي فرانشيسكو توتى وأندريا بيرلو، والنجم الهولندي فان بيرسي بالإضافة إلى النجم الإماراتي عمر عبد الرحمن “عموري” والنجم الليبي السابق طارق التائب.