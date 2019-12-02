خليجي 24| التكشيل المتوقع لمنتخب عمان ضد السعودية .. المقبالي يقود الهجوم

الإثنين 2 ديسمبر 2019

يسعى المنتخب العماني الأول لكرة القدم للحفاظ على اللقب الخليجي من بوابة التأهل لنصف نهائي كأس الخليج العربي " خليجي 24" حينما يواجه نظيره المنتخب السعودي في مواجهة حاسمة على ملعب عبدالله بن خليفة.



التشكيل المتوقع لمنتخب عمان

ومن المتوقع أن يبدأ الهولندي أيروين كومان، المدير الفني لمنتخب عمان التشكيل الذي سيخوض مباراته أمام نظيره السعودي، مساء اليوم الإثنين، ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات لبطولة كأس الخليج العربي 24 كالتالي :_

حراسة المرمى: فايز الرشيدي

خط الدفاع: سعد سهيل – عبدالسلام المخيني – محمد المسلمي – علي البوسعيدي

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خط الوسط: محسن جوهر – حارب السعدي – أحمد كانو – المنذر العلوي

خط الهجوم: عبدالعزيز المقبالي – محسن الغساني.

مباريات المنتخب العماني في الجولتين الأولي والثانية

وكان المنتخب العماني قد تعادل سلبياً بدون أهداف في الجولة الأولى أمام المنتخب البحريني ، قبل أن يهزم المنتخب الكويتي بثنائية مقابل هدف للأزرق في الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة كأس الخليج العربي "خليجي 24" .

موعد مباراة المنتخب السعودي ضد عمان والقنوات الناقلة

وفي سياق متصل يلتقي المنتخب السعودي نظيره عمان، على ملعب “عبدالله بن خليفة”، في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، والتاسعة مساءً بتوقيت أبو ظبي، والسابعة مساءً بتوقيت القاهرة.