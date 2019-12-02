خليجي 24| التشكيل المتوقع لمنتخب السعودية ضد عمان .. الدوسري أساسياً

الإثنين 2 ديسمبر 2019

يخوض المنتخب السعودي الأول لكرة القدم مساء اليوم الإثنين مباراة حاسمة أمام المنتخب العماني على ملعب لخويا الرياضي ضمن إطار منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات ببطولة كأس الخليج العربي "خليجي 24" .

التشكيل المتوقع لمنتخب السعودية

ومن المتوقع أن يبدأ الفرنسي هيرفي رينارد، المدير الفني للمنتخب السعودي التشكيل الذي سيخوض مباراته أمام عمان، مساء اليوم الإثنين، ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات لبطولة كأس الخليج العربي 24 كالتالي :_

حراسة المرمى: فواز القرني

Advertisements

خط الدفاع: ياسر الشهراني – محمد خبراني – حسان تمبكتي – سلطان الغنام

خط الوسط: سالم الدوسري – سلمان الفرج – محمد كنو – عبدالله عطيف

خط الهجوم: نواف العابد – عبدالله الحمدان.

مباريات المنتخب السعودي في الجولتين الأولي والثانية

وكان الأخضر السعودي قد حقق الفوز على المنتخب البحرين بثنائية نظيفة في الجولة الثانية بمرحلة دور المجموعات، وتلقى خسارة ثقيلة أمام الكويت بثلاثية مقابل هدف في الجولة الأولى ليصبح أمام الخضر طريقين من أجل ضمان التأهل للدور نصف نهائي ببطولة خليجي 24 .