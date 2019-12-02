التشكيل المتوقع لمنتخب الإمارات أمام قطر في خليجي 24

الإثنين 2 ديسمبر 2019

يشهد ملعب ستاد خليفة الدولي مباراة حسم بطاقة التأهل لنصف نهائي كأس الخليج العربي " خليجي 24" بين المنتخب الإماراتي ونظيره قطر صاحبة الأرض ضمن إطار منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات.

التشكيل المتوقع لمنتخب الإمارات

ومن المتوقع أن يبدأ الهولندي فان مارفيك، المدير الفني لمنتخب الإمارات التشكيل الذي سيخوض مباراته ضد نظيره قطر، مساء اليوم الإثنين، ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات لبطولة كأس الخليج العربي 24 كالتالي :_

حراسة المرمى: محمد الشامسي

خط الدفاع: يوسف جابر – خليفة الحمادي – محمد مرزوق – محمد برغش

خط الوسط: طارق أحمد – خلفان مبارك – عبدالله رمضان

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خط الهجوم: علي مبخوت – بندر الأحبابي – علي صالح.

مباريات المنتخب الإماراتي في الجولتين الأولي والثانية

وكان المنتخب الإماراتي قد حقق الفوز بثلاثية نظيفة أمام المنتخب قد اكتسح المنتخب اليمني بثلاثية نظيفة في الجولة الأولى من دور المجموعات ببطولة كأس الخليج العربي "خليجي 24" ، قبل أن يُهزم في الجولة الثانية أمام العراق الذي ضمن بطاقة نصف النهائي بثنائية نظيفة في الجولة الثانية.

موعد مباراة الإمارات ضد قطر

وفي سياق متصل تنطلق مباراة الإمارات ضد قطر في إفتتاحية الجولة الثالثة من دور المجموعات ببطولة كأس الخليج العربي " خليجي 24" في تمام الرابعة والنصف بتوقيت القاهرة الساعة ،الخامسة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة، والسادسة والنصف مساءً بتوقيت أبو ظبي.

القنوات الناقلة لمباراة الإمارات ضد قطر

ومن المقرر أن تتم إذاعة لقاء منتخب الإمارات مع قطر، عبر شاشة قناتي؛ “بي إن سبورت” بتعليق عصام الشوالي، و”الكأس ” بتعليق خالد البلوشي.