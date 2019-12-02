موعد مباراة الإمارات ضد قطر والقنوات الناقلة في خليجي 24

الإثنين 2 ديسمبر 2019

يلتقي عن المجموعة الأولى منتخبي الإمارات وقطر في ثالث جولات دور المجموعات ببطولة كأس الخليج العربي " خليجي 24" على ملعب ستاد خليفة الدولي .



مباريات المنتخب الإماراتي في الجولتين الأولي والثانية

وكان المنتخب الإماراتي قد حقق الفوز بثلاثية نظيفة أمام المنتخب قد اكتسح المنتخب اليمني بثلاثية نظيفة في الجولة الأولى من دور المجموعات ببطولة كأس الخليج العربي "خليجي 24" ، قبل أن يُهزم في الجولة الثانية أمام العراق الذي ضمن بطاقة نصف النهائي بثنائية نظيفة في الجولة الثانية.

موعد مباراة الإمارات ضد قطر

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تنطلق مباراة الإمارات ضد قطر في إفتتاحية الجولة الثالثة من دور المجموعات ببطولة كأس الخليج العربي " خليجي 24" في تمام الرابعة والنصف بتوقيت القاهرة الساعة ،الخامسة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة، والسادسة والنصف مساءً بتوقيت أبو ظبي.

القنوات الناقلة لمباراة الإمارات ضد قطر

ومن المقرر أن تتم إذاعة لقاء منتخب الإمارات مع قطر، عبر شاشة قناتي؛ “بي إن سبورت” بتعليق عصام الشوالي، و”الكأس ” بتعليق خالد البلوشي.

ترتيب الإمارات وقطر في المجموعة الأولى

ويدخل منتخب الإمارات المباراة محتلاً المركز الثالث في جدول ترتيب المجموعة الأولى برصيد 3 نقاط، متساوياً مع قطر صاحب المركز الثاني في عدد النقاط.