خليجي 24| المنتخب السعودي يسعى لقتل مخاوفه أمام عمان.. الليلة 

الإثنين 2 ديسمبر 2019

يسعى المنتخب السعودي الأول لكرة القدم بقيادة الفرنسي هيرفي رينارد لتجاوز مخاوف خليجي 23 بالخروج أمام منافس اليوم المنتخب العماني حامل اللقب ، حيث يرغب الأخضر في حسم بطاقة التأهل لنصف نهائي كأس الخليج العربي "خليجي 24" بينما تطمح لخناجر العُمانية في الحفاظ على اللقب الخليجي.



موعد مباراة المنتخب السعودي ضد عمان

يلتقي المنتخب السعودي نظيره عمان، على ملعب “عبدالله بن خليفة”، في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، والتاسعة مساءً بتوقيت أبو ظبي، والسابعة مساءً بتوقيت القاهرة.

ومن المقرر أن تتم إذاعة مباراة المنتخب السعودي مع عمان، عبر شاشة قناتي؛ “بي إن سبورت المفتوحة” بأداء صوتي للمعلق حفيظ دراجي، و”الكأس” بتعليق خالد الحدي.

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ترتيب المنتخب السعودي في المجموعة الثانية

ويدخل المنتخب السعودي المباراة محتلاً المركز الثالث في جدول ترتيب المجموعة الثانية من البطولة الخليجية برصيد 3 نقاط، فيما يأتي منتخب عمان في الصدارة برصيد 4 نقاط.

مباريات المنتخب السعودي في الجولتين الأولي والثانية

وكان الأخضر السعودي قد حقق الفوز على المنتخب البحرين بثنائية نظيفة في الجولة الثانية بمرحلة دور المجموعات، وتلقى خسارة ثقيلة أمام الكويت بثلاثية مقابل هدف في الجولة الأولى ليصبح أمام الخضر طريقين من أجل ضمان التأهل للدور نصف نهائي ببطولة خليجي 24 .

مباريات المنتخب العماني في الجولتين الأولي والثانية

وعلى الجانب الآخر تعادل المنتخب العماني سلبياً بدون أهداف في الجولة الأولى أمام المنتخب البحريني ، قبل أن يهزم المنتخب الكويتي بثنائية مقابل هدف للأزرق في الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة كأس الخليج العربي "خليجي 24" .