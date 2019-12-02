شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يؤدي يختتم اليوم استعداده لمواجهة بني سويف بكأس مصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يؤدي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مرانه مساء اليوم الإثنين، على ملعب التتش في ختام استعداداته لمواجهة بني سويف في دور الـ32 لبطولة كأس مصر، في المباراة المقرر إقامتها غدا الثلاثاء، على استاد القاهرة.

Advertisements

وبحسب الموقع الرسمي للنادي، يعلن السويسري رينيه فايلر، المدير الفني، عقب نهاية المران، قائمة الفريق التي تتوجه إلى أحد الفنادق للمبيت استعدادا لمواجهة غد.

وكان الأهلي قد عاد من تونس يوم السبت الماضي، بعد الانتهاء من مباراة النجم الساحلي في الجولة الأولي من دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا، والتي انتهت بفوز الفريق التونسي 1-0.

وأدى الفريق مرانه أمس، على أن يخوض اليوم مرانه الثاني والأخير قبل مواجهة بني سويف في كأس مصر.