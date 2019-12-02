شكرا لقرائتكم خبر عن الجهاز الطبي يحدد موعد انتظام «هاني» و«جمعة» في مران الأهلي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

يحدد الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، اليوم الإثنين، موعد انتظام صالح جمعة ومحمد هاني لاعبا الفريق، في التدريبات الجماعية.

وشهدت حالة صالح جمعة، تحسن بشكل كبير خلال الفترة الأخيرة، بعد تنفيذه لبرنامج تأهيلي اشتمل على جزء بدني وجلسات في الجيم، وذلك حسبما ذكر الموقع الرسمي للنادي.

وكان صالح جمعة، قد اشتكى من آلام في العضلة الضامة خلال الفترة الماضية وخضع لبرنامج تأهيلي تمهيدا للعودة للمشاركة في المران الجماعي.

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فيما يخضع محمد هاني، لفحص طبي قبل انطلاق مران الفريق مساء اليوم؛ لتحديد فرص مشاركته في المران الجماعي.

واشتكى هاني من حالة إجهاد عضلي، واكتفى بأداء جلسة في الجيم أمس، فيما يتحدد اليوم فرص مشاركته في المران ومدى جاهزيته للتواجد مع الفريق.

وكان محمد هاني، قد شارك كبديل في مباراة النجم الساحلي التي أقيمت يوم الجمعة الماضي بتونس في الجولة الأولي من دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

ويسعى الجهاز الفني لتجهيز جميع اللاعبين للمرحلة المقبلة التي تشهد مشاركة الفريق في العديد من المواجهات ما بين مسابقة كأس مصر ودوري أبطال إفريقيا وبطولة الدوري العام.

ويخوض الأهلي مرانه مساء اليوم على ملعب التتش استعدادا لمواجهة بني سويف في دور الـ32 ببطولة كأس مصر المقرر لها مساء غد الثلاثاء.