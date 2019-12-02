شكرا لقرائتكم خبر عن «فالفيردي»: امتلاك «ميسي» أفضلية عظيمة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

أثنى إرنيستو فالفيردي، المدير الفني لنادي برشلونة الإسباني، على نجم فريقه وقائده ليونيل ميسي، عقب قيادة الأرجنتيني للبلوجرانا للفوز على أتليتكو مدريد، أمس، بهدف نظيف في الدوري الإسباني.

وأحرز «ميسي» هدفًا في الدقائق الأخيرة من المباراة، التي شهدت إهدار فرص خطيرة جدًا لأصحاب الأرض أتليتكو، ليحسم اللقاء لصالح أبناء كتالونيا.

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وقال «فالفيردي»، عقب المباراة: «حين تكون المباريات صعبة وخصمك قويًا، فإن امتلاك ميسي دائمًا هو أفضلية عظيمة».

وأوضح مدرب البلوجرانا أنه أعجب بمشاهدة المباراة بين الفريقين، مضيفًا: «لقد عانينا في البداية وحصلنا على الثلاث نقاط، لن نتحدث عن السلبيات الآن».

ومدح «فالفيردي» حارس برشلونة مارك أندريه تير شتيجن، وكذلك حارس أتليتكو يان أوبلاك قائلًا: «كان هناك حارسان في أرض الملعب يمكنهما صنع المعجزات ودائمًا ما يقوما بتصديات رائعة».