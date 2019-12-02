شكرا لقرائتكم خبر عن اتجاه لإقالة ميتشو.. ومدرب أجنبي جديد في الطريق للزمالك والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

يدرس مجلس إدارة نادي الزمالك، برئاسة مرتضى منصور، إقالة الصربي ميتشو، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم، وذلك لتراجع نتائج الفريق مؤخرًا، والخسارة الأخيرة أمام مازيمبي بثلاثية في دوري أبطال أفريقيا، وبدء دراسة سير ذاتية للتعاقد مع مدرب أجنبي جديد.

من جانبه، أكد مرتضى منصور، في تصريحات لـ«المصري اليوم»، أن القرار الرسمي بشأن المدير الفني ميتشو سيتم إعلانه خلال ساعات، في ضوء اجتماع مجلس الإدارة، والتقرير الفني عن المدرب من إدارة الكرة، ورئاسة البعثة في الكونغو.