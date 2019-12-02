شكرا لقرائتكم خبر عن الشرقية يستأنف تدريباته استعدادًا لمواجهة الزمالك في كأس مصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

يستأنف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشرقية، تدريباته عصر اليوم الإثنين، على ستاد الزقازيق، وذلك بعدما منح الجهاز الفني بقيادة مصطفى فاروق «مزيكا»، اللاعبين راحة لمدة 24 ساعة.

ويواص الشرقية استعدادته لمواجهة الزمالك المقرر لها يوم 4 ديسمبر المقبل، في دور الـ32 من مسابقة كأس مصر.

وكان نادي الشرقية قد تعادل بدون أهداف، السبت الماضي، مع نادي ميت خلف في الجولة الثامنة من المجموعة العاشرة لدوري القسم الثالث، في المباراة التي جمعتهما على ستاد الزقازيق، ليرتفع رصيد الفريقين إلى 9 نقاط.