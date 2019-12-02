خليجي 24| الإمارات VS قطر .. من يحسم بطاقة نصف النهائي ؟

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 2 ديسمبر 2019

تنطلق في الرابعة والنصف من مساء اليوم الإثنين مباريات الجولة الثالثة من دور المجموعات ببطولة كأس الخليج العربي " خليجي 24" حيث يلتقي المنتخب الإماراتي صاحبة الأرض قطر فى مباراة حاسمة لبطاقة الدور نصف النهائي.



تنطلق مباراة الإمارات ضد قطر في إفتتاحية الجولة الثالثة من دور المجموعات ببطولة كأس الخليج العربي " خليجي 24" في تمام الرابعة والنصف بتوقيت القاهرة الساعة ،الخامسة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة، والسادسة والنصف مساءً بتوقيت أبو ظبي.

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ومن المقرر أن تتم إذاعة لقاء منتخب الإمارات مع قطر، عبر شاشة قناتي؛ “بي إن سبورت” بتعليق عصام الشوالي، و”الكأس ” بتعليق خالد البلوشي.

ويدخل منتخب الإمارات المباراة محتلاً المركز الثالث في جدول ترتيب المجموعة الأولى برصيد 3 نقاط، متساوياً مع قطر صاحب المركز الثاني في عدد النقاط.