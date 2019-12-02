ساوثجيت: نملك فرصة حقيقية لتغيير سجلنا السيئ أوروبيًا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 2 ديسمبر 2019

قال جاريث ساوثجيت مدرب منتخب إنجلترا، إن الجيل الحالي يملك فرصة حقيقية لتغيير سجل البلاد السيئ، في بطولة أمم أوروبا.



وبلغت إنجلترا الدور قبل النهائي لكأس العالم 2018 وصعدت مرة واحدة فقط في آخر 50 عاما للدور قبل النهائي في بطولة أوروبا وكانت في 1996 حين كان يلعب ساوثجيت لمنتخب بلاده.

وأبلغ ساوثجيت الصحفيين: "لدينا فرصة لتحقيق نتيجة أفضل من الكثير من المنتخبات السابقة وتغيير سجلنا السيئ في بطولة أوروبا".

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وتابع "تملك هذه التشكيلة الفرصة لإسعاد جماهيرنا مجددا. اختبروا بالفعل هذه المشاعر قبل عامين ولديهم الآن الفرصة لتكرارها وربما تحقيق نتيجة أفضل".

وستلعب إنجلترا في المجموعة الرابعة مع كرواتيا وجمهورية التشيك والفائز من مواجهات الملحق رقم 3 في نهائيات بطولة أوروبا 2020.

ويضم الملحق رقم 3: إسكتلندا - النرويج - صربيا - الكيان الصهيوني.

وتستهل إنجلترا حملتها أمام كرواتيا في 14 يونيو/حزيران.

وستلعب إنجلترا كل مبارياتها الثلاث في دور المجموعات على ستاد ويمبلي الذي سيستضيف أيضا الدور قبل النهائي والمباراة النهائية.