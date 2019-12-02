شكرا لقرائتكم لاعبو الزمالك يطالبون الاجتماع مع مرتضى منصور اليوم لحسم ملفات هامة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وبدورهم حرص لاعبو الزمالك، على طلب عقد جلسة اليوم الإثنين، مع مرتضى منصور رئيس النادى، للحديث معه حول مختلف الأمور الخاصة بهم وأحداث الفترة الماضية قبل خوض التدريبات اليوم، استعدادا لمواجهة الشرقية التى ستقام بعد غد الأربعاء، فى دور الـ32 من منافسات كأس مصر.
فى الوقت ذاته سيحسم مجلس الزمالك، مصير حمدي النقاز لاعب الفريق خلال اجتماع المجلس اليوم، بعد ما نشره اللاعب بشأن فسخ عقده مع الفريق بجانب حسم العديد من القضايا والملفات الشائكة داخل القلعة البيضاء فى الوقت الحالى.
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