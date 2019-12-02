قراء "الخليج 365" يطالبون بضم محمد صلاح للمنتخب الأولمبي بـ "طوكيو 2020"...

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جدة - عمرو شويل منح قراء "الخليج 365" الفرعون المصري محمد صلاح، نجم ليفربول الإنجليزي، ومنتخب مصر، أصواتهم من أجل ضرورة التواجد مع المنتخب الأولمبي بقيادة شوقى غريب، فى دورة الألعاب الأوليمبية التى ستقام فى العاصمة اليابانية طوكيو 2020، حيث حصل على نسبة 44 % . كما منح قراء "الخليج 365" محمد الشناوى حارس مرمي النادي الأهلي على نسبة 28 % محمود حسن تريزيجيه نجم أستون فيلا الإنجليزي نسبة 10 %، طارق حامد لاعب نادي الزمالك 13 %، وأحمد حجازى لاعب وست بروميتش ألبيون نسبة 4 %، ومحمود علاء لاعب نادي الزمالك 1% . Advertisements

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