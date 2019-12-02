شكرا لقرائتكم طارق مؤمن يتحدث عن ذكرياته مع أول ألقاب بطولة العالم... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف المصري طارق مؤمن المصنف الرابع عالمياً في منافسات رجال الاسكواش، والذي توج مؤخراً ببطولة العالم الفردية للرجال، عن ذكرياته مع أول ألقابه ببطولة العالم والتحدي الجديد الذي ينتظره مع منتخب مصر في بطولة الفرق التي ستقام في واشنطن خلال الفترة بين 15 إلى 21 ديسمبر الجاري.

قال طارق مؤمن في تصريحات صحفية:" يمثل لقب بطولة العالم بداية فصل جديد في مسيرتي الرياضية والذي يعد حلماً لي منذ الصغر، وأنا فخور للغاية بالمساهمة في هيمنة مصر على أعلى التصنيفات الدولية برياضة الاسكواش، فهذا الفوز أتاح لي أن أمثل مصر في بطولة العالم لفرق الاسكواش للرجال، وأثق إننا سنقوم ببذل أقصى جهد لدينا لنشرف مصر مرة أخرى أمام العالم".

وأضاف مؤمن:" تاريخ لعبة الاسكواش في العالم يشهد بتفوق اللاعبين المصريين وتصدرهم لقوائم أفضل اللاعبين في العالم. حيث استمر اللاعبون واللاعبات المصريين في حصد البطولات العالمية مع بداية الألفية الجديدة، محققين انتصارات وإنجازات لم يسبق لها مثيل في أي لعبة أخرى، فالمصريون هم ملوك اللعبة بتربعهم على المراكز الأولى بالتصنيفات الدولية."

Advertisements

طارق مؤمن البالغ من العمر 31 عام، له من الخبرة في الساحة الرياضية ما يصل إلى 14 عام، حيث يمتلك في رصيده من الفوز ب 264 مباراة من أصل 421 مباراة، بالإضافة إلى مشاركته في 162 بطولة ووصوله إلى 25 نهائي.

والجدير بالذكر إن طارق مؤمن من خريجي كلية الهندسة الإلكترونية بالجامعة الأمريكية بالقاهرة، ولكن شغفه الدائم برياضة الاسكواش كان الدافع الأساسي له للوصول للتصنيفات الأولى عالمياً، وبالفعل نجح في أن يخترق أول 20 تصنيف عالمي في أغسطس 2010، ثم الاحتفال بالوصول للتصنيف العاشر في أبريل 2013. وأخيراً وصل إلى أعلى تصنيف عالمي في 2019 وهو الثالث عالمياً. كما حصد مؤمن العديد من البطولات منها بطولة ماكاو المفتوحة للاسكواش 2014، بطولة كولومبيا المفتوحة للاسكواش 2012 وبطولة ماليزيا المفتوحة للاسكواش 2012.