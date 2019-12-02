شكرا لقرائتكم الإسماعيلي يقيل ميودراج وأدهم السلحدار مديرا فنيا مؤقتا... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل عين مجلس إدارة النادى الاسماعيلى برئاسة إبراهيم عثمان أدهم السلحدار المدرب العام للفريق مديراً فنياً للدراويش فى مباراة طنطا بشكل مؤقت لحين التعاقد مع مدرب جديد بعد إقالة الصربى ميودراج يستيش المدير الفني السابق عقب الخسارة بثلاثية نظيفة من الاتحاد السكندري. ويستضيف الإسماعيلى نظيره طنطا فى تمام الخامسة عصر الاربعاء على ستاد الاسماعيلية والمؤجلة من الاسبوع الخامس للدوري وقرر مجلس إدارة النادي الاسماعيلي برئاسة ابراهيم عثمان إقالة الصربي ميودراج يستيتش المدير الفني للفريق من منصبه بعد الخسارة من الاتحاد السكندري وخسر الإسماعيلي أمام الاتحاد بثلاثة أهداف دون رد في المباراة التي جرت بينهما لحساب الجولة السادسة من عمر الدوري الممتاز. Advertisements وتعالت الأصوات داخل قلعة الدراويش للمطالبة برحيل المدرب الصربي عن منصبه بسبب تراجع النتائج المحلية، رغم الصعود لدور الثمانية بالبطولة العربية وكان الإسماعيلي قد حقق فوزًا ثمينًا خارج ملعبه على الجزيرة الإماراتى بثنائية نظيفة فى لقاء العودة الذى أقيم بينهما باستاد محمد بن زايد بالإمارات فى دور الـ16 لبطولة العربية، ليتأهل الدراويش لدور الثمانية للبطولة نظرًا لفوزه فى لقاء الذهاب بهدفين مقابل لا شىء ويعد الفريق السكندرى منافسا محتملا للدراويش بالبطولة العربية أيضا بعدما سبقه فى التأهل لنفس الدور على حساب المحرق البحرينى

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