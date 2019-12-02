شكرا لقرائتكم حمدي النقاز : فسخ عقدي مع الزمالك قانوني بعد انتهاء مهلة سداد مستحقاتي... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تحدث التونسى حمدي النقاز الظهير الأيمن للزمالك عن واليس فسخ عقده مع مسئولي القلعة البيضاء لأول مرة بعد اتخاذ القرار ونيته الرحيل عن القلعة البيضاء.

قال حمدي النقاز في تصريحات خاصة إن فسخ عقده مع الزمالك يعتبر قانونيا، لقيامه بإرسال خطاب إلى ناديه عبر محاميه يوم 12 من شهر نوفمبر الماضى ويتضمن ذلك الخطاب منح الزمالك مهلة لمدة 15 يوما لسداد مستحقاته أو يتم فسخ التعاقد.

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تابع حمدي النقاز: المهلة انتهت ولم يسدد الزمالك مستحقاته لذا فأن فسخ عقده يعتبر قانوني، بعدما سبق وأعلن اللاعب عبر حسابه على موقع "انستجرام" عن فسخ عقده مع القلعة البيضاء.

وعن ذهابه إلى مقر الزمالك اليوم من عدمه قال حمدي النقاز:"لا"، فى إشارة منه إلى انتهاء علاقته مع الأبيض وبسؤاله عن إمكانية حل الأمر حال حصوله على مستحقاته لم يقم النقاز بالإجابة حول تلك المسألة.