شكرا لقرائتكم حمدي النقاز : فسخ عقدي مع الزمالك قانوني بعد انتهاء مهلة سداد مستحقاتي... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
تابع حمدي النقاز: المهلة انتهت ولم يسدد الزمالك مستحقاته لذا فأن فسخ عقده يعتبر قانوني، بعدما سبق وأعلن اللاعب عبر حسابه على موقع "انستجرام" عن فسخ عقده مع القلعة البيضاء.
وعن ذهابه إلى مقر الزمالك اليوم من عدمه قال حمدي النقاز:"لا"، فى إشارة منه إلى انتهاء علاقته مع الأبيض وبسؤاله عن إمكانية حل الأمر حال حصوله على مستحقاته لم يقم النقاز بالإجابة حول تلك المسألة.
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