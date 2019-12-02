شكرا لقرائتكم الثنائي المصري نور الشربيني وطارق مؤمن لاعبا شهر نوفمبر للاسكواش... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشفت رابطة اللاعبين المحترفين للاسكواش PSA، عن لاعبا شهر نوفمبر الماضي وفقاً للبطولات التي أقيمت على مدار الشهر. وحصل الثنائي المصري نور الشربيني المصنفة الثانية عالمياً وطارق مؤمن المصنف الرابع على لقب لاعبا شهر نوفمبر وذلك بعدما حصد الثنائي لقب بطولة العالم للاسكواش. وكانت نور الشربيني قد توجت ببطولة العالم للسيدات للمرة الثانية على التوالي والرابعة في تاريخها، وذلك بعد التغلب في المباراة النهائية على المصنفة الأولى عالمياً رنيم الوليلي خلال البطولة التي أقيمت تحت سفح الأهرامات بالجيزة. Advertisements أما طارق مؤمن فتوج ببطولة العالم للرجال للمرة الأولى في تاريخه عقب تغلبه على النيوزيلاندي المخضرم بول كول في المباراة النهائية للبطولة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الثنائي المصري نور الشربيني وطارق مؤمن لاعبا شهر نوفمبر للاسكواش... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.