شكرا لقرائتكم تقارير: عمرو فهمي يخطط لرئاسة الكاف في الانتخابات القادمة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
أوضحت أن الأزمات العديدة التي يعاني منها الاتحاد الافريقي لكرة القدم "الكاف" في عهد أحمد أحمد دفعت عمرو فهمي للتفكير في خوض انتخابات رئاسة الاتحاد القاري، مشيراً إلى أن الأمين العام السابق لـ"الكاف" يشعر بالاستياء من عدم حسم لجنة الأخلاقيات "الانضباط" في الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" لشكواه ضد أحمد أحمد رئيس "كاف" الحالي.
وكان الاتحاد الافريقي لكرة القدم "الكاف"، برئاسة أحمد أحمد قرر إقالة عمرو فهمي من منصبه في وقت سابق بعد الاتهامات التي وجهها إلى رئيس الاتحاد القاري بالفساد وإهدار المال العام.
جدير بالذكر أن أحمد أحمد يتولى رئاسة الاتحاد الافريقي لكرة القدم "الكاف" منذ مارس 2017 بعدما تفوق في الانتخابات الرئاسية على الكاميروني عيسى حياتو.
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