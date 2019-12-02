شكرا لقرائتكم أندية القسم الثاني والثالث تطالب اتحاد الكرة بلائحة المشاركة في الكأس... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل طالبت الأندية المشاركة فى دور الـ32 ببطولة كأس مصر، وتحديدا التى صعدت من القسمين الثانى والثالث اتحاد الكرة بالحصول على اللائحة المالية للمسابقة قبل خوض منافسات دور الـ32 للبطولة. تسعى الأندية المشاركة في دور الـ32 لكأس مصر فى معرفة حقوقها المالية بعد التأهل لدور الـ32 للمسابقة، والمكافآت التى ستحصل عليها فى حالة التأهل للأدوار التالية. يذكر أن مباريات دور الـ32 بكأس مصر تنطلق اليوم بمباراتى دجلة مع بيلا، والمقاصة مع بيلا. Advertisements زتوج الزمالك بلقب بطولة الكأس الموسم الماضى، عقب التفوق على بيراميدز بالمباراة النهائية بـ3 أهداف دون رد، أحرزها يوسف أوباما والمغربى أشرف بن شرقى هدفين. ويقع فى طريق الزمالك ببطولة كأس مصر فرق سموحة ووادى دجلة ومصر المقاصة والإسماعيلى وطلائع الجيش وبيراميدز فى حال الفوز بمباريات كأس مصر. بينما سيكون طريق الأهلي فى كأس مصر فرق إنبي والاتحاد السكندرى والإنتاج الحربى وأسوان والمقاولون والمصري

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر أندية القسم الثاني والثالث تطالب اتحاد الكرة بلائحة المشاركة في الكأس... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.