شكرا لقرائتكم ماذا قال لاعبو الزمالك عن مرض "ميتشو" بالسرطان؟.. المُترجم "قالنا كده"... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال لاعبو الزمالك إن الصربى ميتشو المدير الفنى للفريق أخطرهم بالفعل من خلال "المُترجم" عن إصابته بمرض السرطان قبيل مواجهة مازيمبى الكونغولى، التى انتهت بخسارة الفريق بثلاثية نظيفة، فى افتتاح دور المجموعات لدورى أبطال إفريقيا.

وأشار لاعبو الزمالك إلى أن عبارة الصربى ميتشو لم تكن استعارة مكنية حول أمر آخر وإن أمر إصابته بالسرطان تُرجم لهم بشكل واضح من قبل مترجم الفريق فى المحاضرة.

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وكان أمير مرتضى منصور المشرف العام على الكرة بنادى الزمالك قد أكد لـ"الخليج 365" إن ميتشو لا يعانى من مرض السرطان وإنه قال له إن لاعبى الفريق أساؤا فهم ما يقصده فى المحاضرة.

ويبحث مجلس الزمالك فى اجتماع اليوم، مصير ميتشو، فى اجتماع سيعقد معه حيث سيقوم مرتضى منصور رئيس النادى بالاستفسار منه عن أسباب ما قاله للاعبين قبيل اللقاء بشأن المرض وما قاله بعد ذلك عن عدم معاناته من المرض.