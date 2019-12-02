شكرا لقرائتكم "أزمة عدد" في الأهلي قبل مواجهة الهلال السوداني... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يواجه الجهاز الفني للنادي الأهلي بقيادة السويسري رينيه فايلر أزمة فنيه قبل مواجهة الهلال السوداني، المقرر اقامتها يوم الجمعة المقبل، والتي تأتى في ثاني جولات دور المجموعات ببطولة دوري أبطال افريقيا.

وتكمن الأزمة في توفر ظهير أيسر وحيد بالقائمة الافريقية وهو محمود وحيد، وذلك بعد إصابة الظهير الأساسي التونسي علي معلول في مواجهة النجم الساحلي الماضية، وعدم قيد حسين السيد الظهير الثالث بقائمة الفريق افريقيا.

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ويُجهز الجهاز الفنى للنادى الأهلي محمود وحيد ظهير أيسر الفريق لمواجهة بنى سويف، المقرر إقامتها غداً الثلاثاء على ملعب ستاد القاهرة، والتى تأتى ضمن مباريات دور الـ32 لبطولة كأس مصر، ومن بعدها مواجهة الهلال السوداني إلا أن الجهاز الفني يضع يده خوفاً من تعرض محمود وحيد لأى إصابة مما يعني أن الفريق سيلعب مواجهة الهلال السوداني بدون ظهير أيسر صريح.

ويغيب علي معلول عن الأهلي لقرابة الأسبوعين عقب تعرضه لإصابة على مستوى العضلة الضامة خلال مواجهة النجم الساحلي في بطولة دورى أبطال افريقيا، والتي خسرها الفريق الأحمر بهدف نظيف يوم الجمعة الماضي.