شكرا لقرائتكم النجم يُعيد مناقشات ملف صفقات الأهلي لنقظة الصفر... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل لازالت خسارة فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي من النجم الساحلي تُلقى بظلالها داخل أروقة القلعة الحمراء، رغم مطالبة فايلر للاعبيه بضرورة غلق الملف الإفريقي، والتركيز في مواجهة بنى سويف المقرر اقامتها مساء الثلاثاء على ملعب ستاد القاهرة والتي تأتى ضمن مباريات دور الـ32 لبطولة كأس مصر.

وطالب فايلر لاعبيه بغلق صفحة مواجهة النجم، إلا أن المدرب السويسري وأعضاء لجنة التخطيط لازالوا يدرسون توابع المباراة والدروس المستفادة منها والتي يعد أبرزها وجود أزمة في خط الدفاع، الأمر الذي قد يُعيد عدداً من اللاعبين للحسابات ومنهم سعد سمير وياسر ابراهيم، في الوقت الذي تدرس الإدارة الحمراء أيضاً التعاقد مع مدافع سوبر ليساهم في حل الأزمة الدفاعية، ويعد على راس المرشحين أحمد حجازى مدافع ويست بروميتش الأنجليزي وأسامة جلال مساك انبي.

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فايلر طالب إدارة ناديه في وقت سابق بالتعاقد مع مهاجم صريح وجناح أيسر خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، والتي يحق فيه للنادي استبدال 2 لاعبين فقط، إلا أن المستجدات الاخيرة والتي يعد أبرزها اصابة حمدي فتحى نجم وسط الفريق وظهور دفاع الفريق بمستوى متراجع خلال مواجهة النجم الساحلي، قد تغير وتعدل من فكر جهاز الكرة الأحمر في ملف الصفقات.