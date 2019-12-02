شكرا لقرائتكم الإسماعيلي يحاول إقناع ميودراج بالتنازل عن الشرط الجزائي... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يحاول مسئولو نادى الاسماعيلى إقناع الصربى ميودراج يستيش المدير الفنى للفريق بالتنازل عن الشرط الجزائى الموجود فى عقده بعد قرار إقالته من منصبه .

ويوجد شرط جزائي في عقد ميودراج يتيح له الحصول على قيمة راتب شهر كشرط جزائى حال إقالته .

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كان مجلس إدارة الاسماعيلي بقد أقال الصربي ميودراج يستيتش المدير الفني للفريق من منصبه بعد الخسارة من الاتحاد السكندري وتعيين أدهم السلحدار المدرب العام مديراً فنياً بشكل مؤقت فى مباراة طنطا المقرر لها عصر الاربعاء والمؤجلة من الجولة الخامسة للدوري لحين التعاقد مع مدرب جديد .

وخسر الإسماعيلي أمام الاتحاد بثلاثة أهداف دون رد في المباراة التي جرت بينهما لحساب الجولة السادسة من عمر الدوري الممتاز.