شكرا لقرائتكم الإسماعيلي يحاول إقناع ميودراج بالتنازل عن الشرط الجزائي... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
ويوجد شرط جزائي في عقد ميودراج يتيح له الحصول على قيمة راتب شهر كشرط جزائى حال إقالته .
وخسر الإسماعيلي أمام الاتحاد بثلاثة أهداف دون رد في المباراة التي جرت بينهما لحساب الجولة السادسة من عمر الدوري الممتاز.
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