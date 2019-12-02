شكرا لقرائتكم مرتضى منصور يحدد مصير رحيل ميتشو خلال ساعات اليوم... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وقرر مرتضى منصور عقد جلسة اليوم مع ميتشو، للاستفسار منه عن حقيقة مرضه وما قاله للاعبين قبل مباراة مازيمبى بعدما أكد المدرب لأمير مرتضى منصور المشرف العام على الكرة إن اللاعبين أساؤا الفهم وإنه لا يعانى من مرض السرطان ما جعل هناك أزمة داخل مجلس الزمالك تجاه المدرب بسبب إدعاء المرض.
وأضح مصدر مطلع بنادى الزمالك إن فرص ميتشو أصبحت متساوية بين رحيله اليوم أو استمراره حتى مواجهة أول أغسطس الأنجولى التى ستقام السبت المقبل، فى الجولة الثانية من دور المجموعات لدورى الأبطال، متابعا إن تلك المسألة سيتم حسمها اليوم فى جلسة مرتضى منصور مع المدير الفنى للفريق.
و نشر"الخليج 365" تقريرا فى الساعات الماضية حول تلك المسألة لتوضيح إن إدعاء المرض قد يكون أحد الأسباب الرئيسية لرحيل ميتشو من قلعة ميت عقبة.
كانت هذه تفاصيل خبر مرتضى منصور يحدد مصير رحيل ميتشو خلال ساعات اليوم... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.