شكرا لقرائتكم مرتضى منصور يحدد مصير رحيل ميتشو خلال ساعات اليوم... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل ينوى مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك، الإطاحة بالصربى ميتشو المدير الفنى للفريق الأبيض، بسبب إدعاءه للمرض قبيل مباراة مازيمبى الكونغولى، التى جمعت الفريقان فى افتتاح دور المجموعات لدورى أبطال إفريقيا، والتى انتهت بخسارة الأبيض بثلاثية نظيفة.

وقرر مرتضى منصور عقد جلسة اليوم مع ميتشو، للاستفسار منه عن حقيقة مرضه وما قاله للاعبين قبل مباراة مازيمبى بعدما أكد المدرب لأمير مرتضى منصور المشرف العام على الكرة إن اللاعبين أساؤا الفهم وإنه لا يعانى من مرض السرطان ما جعل هناك أزمة داخل مجلس الزمالك تجاه المدرب بسبب إدعاء المرض.

Advertisements

وأضح مصدر مطلع بنادى الزمالك إن فرص ميتشو أصبحت متساوية بين رحيله اليوم أو استمراره حتى مواجهة أول أغسطس الأنجولى التى ستقام السبت المقبل، فى الجولة الثانية من دور المجموعات لدورى الأبطال، متابعا إن تلك المسألة سيتم حسمها اليوم فى جلسة مرتضى منصور مع المدير الفنى للفريق.

و نشر"الخليج 365" تقريرا فى الساعات الماضية حول تلك المسألة لتوضيح إن إدعاء المرض قد يكون أحد الأسباب الرئيسية لرحيل ميتشو من قلعة ميت عقبة.