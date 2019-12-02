شكرا لقرائتكم ترشيح مدرب الاهلى السابق لتدريب الزمالك بدلا من ميشتو... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل رشح وكلاء لاعبين عددا من المدربين على مجلس إدارة الزمالك من بينهم الفرنسى باتريس كارتيرون، المدير الفني الأسبق للأهلى، فى ظل ما يتردد أن مجلس إدارة الزمالك سيعلن عن مصير الصربى ميتشو المدير الفنى الحالى للفريق بعد النتائج المخيبة للآمال.

وأصبحت جميع الخيارات مطروحة فى الوقت الحالى داخل الزمالك سواء برحيل المدرب الصربى أو استمراره حيث سيعقد معه مرتضى منصور رئيس النادى جلسة اليوم لحسم مصيره بعد خسارة الفريق بثلاثية نظيفة أمام مازيمبى فى افتتاح دور المجموعات لدورى أبطال إفريقيا.

وتسارع وكلاء اللاعبين على تقديم سير ذاتية لمدربين إلى مسؤولى الأبيض ومنهم وكيل كارتيرون الذى أكد إن المدرب الفرنسى يرحب بتدريب الزمالك حال استقرار الأبيض على رحيل ميتشو فى الساعات القادمة والتى سيتم حسمها فى جلسة اليوم.