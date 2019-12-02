شكرا لقرائتكم المنتخب السعودي لكرة السلة يهزم الكويت ويتوج بالبطولة الخليجية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - توج المنتخب السعودي لكرة السلة بالبطولة الخليجية السادسة عشرة لكرة السلة بعد فوزه على نظيره المستضيف الكويت 92-85 في اللقاء الذي أقيم اليوم في ختام البطولة.

وقدم الأخضر مستوى فنيا رائعا، أكد خلاله أحقيته وجدارته في البطولة رغم الضغط الجماهيري خلال مجريات اللقاء، وشهدت المباراة أفضلية للمنتخب السعودي، واستطاع أن يتقدم بفارق جيد من النقاط من البداية استطاع أن يفرض سيطرته على المباراة من البداية، ولم يتح للمنتخب الكويتي فرض أسلوبه الذي يعتمد على السرعة والتصويبات الثلاثية.

وتعتبر هذه البطولة الرابعة المنتخب السعودي لكرة السلة خليجيا، والثانية في أقل من عام بعد فوزه بالبطولة العربية.