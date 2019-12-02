شكرا لقرائتكم ليستر يواصل ملاحقة ليفربول.. ويونايتد يتعثر أمام أستون فيلا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - قلب ليستر سيتي تأخره أمام ضيفه إيفرتون إلى فوز 2 - 1 يوم الأحد في المرحلة الرابعة عشرة من الدوري الإنجليزي لكرة القدم، ليواصل مطاردته لفريق ليفربول على صدارة الترتيب.

وتقدم ريشارليسون دي أندرادي لإيفرتون في الدقيقة 23، وتعادل جيمي فاردي لفريق ليستر سيتي في الدقيقة 68، قبل أن يسجل كليتشي أوهيانيتشو هدف الفوز لفريق ليستر في الدقيقة السادسة من الوقت بدل الضائع للمباراة.

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ورفع ليستر سيتي رصيده إلى 32 نقطة لينفرد بالمركز الثاني، بفارق عشر نقاط خلف ليفربول المتصدر، وتوقف رصيد إيفرتون عند 14 نقطة في المركز السابع عشر. وهذا الفوز هو السادس على التوالي لفريق ليستر سيتي والعاشر للفريق في الدوري هذا الموسم مقابل الخسارة في مباراتين والتعادل في مباراتين. في المقابل تعد هذه الخسارة هي الثانية على التوالي لإيفرتون والثامنة له في الدوري هذا الموسم مقابل الفوز في اربع مباريات والتعادل في مباراتين.

وفي المباراة الثانية، سقط فريق مانشستر يونايتد في فخ التعادل 2 - 2 أمام ضيفه أستون فيلا.

وتقدم أستون فيلا بهدف سجله جاك غريليش في الدقيقة 11 وتعادل مانشستر يونايتد بهدف سجله توم هيتون، حارس أستون فيلا، بالخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة 42 لينتهي الشوط الاول بالتعادل 1 - 1. وفي الشوط الثاني، سجل فيكتور لينديلوف الهدف الثاني لمانشستر يونايتد في الدقيقة 64 قبل أن يتعادل أستون فيلا عن طريق تيرون مينغز في الدقيقة 66. ورفع مانشستر يونايتد رصيده إلى 18 نقطة في المركز التاسع، كما رفع أستون فيلا رصيده إلى 15 نقطة في المركز الخامس عشر.