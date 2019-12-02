رونالدو يعود على رأس قائمة اليوفى ضد ساسولو

كشف ماوريسيو سارى المدير الفنى لنادى يوفنتوس الإيطالى، تشكيل الفريق التى سوف يخوض مواجهة ساسولو ضمن فعاليات الجولة الــ 14 من عمر مسابقة الدوري الإيطالي.، والمقرر لها غدا السبت، في تمام الـ1.30 على ملعب أليانز ستاديوم في مدينة تورينو بإيطاليا، وقد جاءت قائمة يوفنتوس كالتالي:

في حراسة المرمى: تشيزني، بوفون-، بنسوليو.

خط الدفاع: دي تشيليو، ديميرال، بونوتشي، دانيلو، دي ليخت، روجاني، ساندرو.

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خط الوسط: ماتويدي، بيانيتش، إيمري تشان، رامزي، بنتانكور.

خط الهجوم: كريستيانو رونالدو، هيجواين، كوادرادو، ديبالا، بيرنارديسكي.

وقد شهدت القائمة نادى يوفنتوس على استعادة النجم البرتغالى كريستيانو رونالدو، بعد ان تم استبعاده بالمباراة السابقة لعدم جاهزيته بسبب الإجهاد.