الطلائع يستعد لمواجهة سموحة بالدوري العام

يستعد فريق طلائع الجيش للقاء سموحة ضمن مؤجلات الأسبوع الخامس ببطولة الدوري المصري الممتاز، والتي من المقرر إقامتها غدا الإثنين على ستاد الإسكندرية.

ومن المتوقع أن يقوم المدير الفني للطلائع، طارق يحيي بالكشف عن قائمة الفريق التي ستطير إلى الإسكندرية استعدادا لخوض معسكر مغلق قبل خوض اللقاء.

ويقع طلائع الجيش في المركز الخامس عشر بجدول الترتيب، حيث نجح في حصد 4 نقاط، وكان قد خاض 5 لقاءات، تلقي الهزيمة في لقاء وحيد وتعادل في 4 مباريات.

وكان طارق يحيي قد تولي منصب مدرب الفريق خلفا للمدير الفني السابق البرازيلي سيرجيو فارياس، وكان قد خاض مباراتين مع الفريق أمام طنطا والإنتاج الحربي حقق فيهم التعادل السلبي.