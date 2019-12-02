الأهلي يستعد للقاء بني سويف في كأس مصر

يستعد النادي الأهلي لخوض لقاء بني سويف المقرر له يوم الثلاثاء المقبل في تمام السابعة والنصف مساءا على ستاد القاهرة ضمن منافسات دور الـ32 ببطولة كأس مصر.

ومن المفترض أن يقوم المدير الفني للفريق فايلر بعقد جلسة فنية مع لاعبيه قبل مران الفريق؛ حيث ستشهد الجلسة الحديث حول العديد من الأمور الفنية المتعلقة بالهزيمة أمام النجم الساحلي التونسي، كما سيتحدث عن الدروس المستفادة من ذلك اللقاء؛ حيث من المقرر أن يخوض المارد الأحمر العديد من المباريات القوية محليا وإفريقيا.

ومن المقرر أن يخوض الفريق مباراة بني سويف ويليها لقاء آخر أمام الهلال السوداني بعد 72 ساعة من لقاء بني سويف ضمن منافسات الجولة الثانية بدوري أبطال إفريقيا.