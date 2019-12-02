موعد مباراة بيراميدز ورينجرز النيجيري بالكونفيدرالية الإفريقية

نعرض عليكم موعد مباراة بيراميدز وإينوجو رينجرز النيجيري ضمن منافسات الجولة الأولى من المجموعة بالكونفيدرالية الإفريقية النسخة الـ17، والتي يستضيفها ستاد نامدي ازيكيو ستاديوم.

ومن المقرر خوض اللقاء اليوم الأحد الأول من شهر ديسمبر 2019، وتنطلق في تمام الثالثة عصرا بالتوقيت المحلي لمدينة القاهرة.

ويقع فريق بيراميدز ضمن المجموعة الأولى بجوار كل من إينوجو رينجرز، نواذيبو اف سي الموريتاني، والمصري البورسعيدي.

وتعتبر المرة الأولى التي يشارك فيها فريق بيراميدز في بطولة الكونفيدرالية الإفريقية، بعد أن تأهل عن بطولة الدوري الممتاز الموسم الماضي، والتي حصد بها المركز الثالث بعد الأهلي والزمالك.

وكان بيراميدز قد نجح في تسجيل ثلاث انتصارات متتالية بالدور التمهيدي للبطولة؛ حيث انتصر على كل من ايتوال الكونغولي، شباب بلوزداد الجزائري، ويانج أفريكانز.