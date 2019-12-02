تعرف على موعد مباراة المصري البورسعيدي ونواديبو الموريتاني بالكونفيدرالية الإفريقية

نقدم لكم موعد مباراة المصري البورسعيدي ونواذيبو الموريتاني بدور المجموعات بالكونفيدرالية الإفريقية، والتي يستضيفها ستاد شيخا ولد بيديا ضمن منافسات الجولة الأولى بدور المجموعات بالكونفيدرالية الإفريقية النسخة السابعة عشر.

وتقام المباراة بين الفريقين اليوم الأحد الأول من ديسمبر، وتنطلق في تمام التاسعة مساءا بتوقيت القاهرة المحلي.

ويقع الفريق البورسعيدي في المجموعة الأولى بجوار كل من إينوجو رينجرز النيجيري، نواذيبو اف سي الموريتاني وفريق بيراميدز.

وضمت قائمة الفريق البورسعيدي التي توجهت إلى موريتانيا تحت قيادة المدير الفني للفريق “إيهاب جلال” 20 لاعبا، وجاءت على النحو التالي: “أحمد عبد الفتاح، أحمد مسعود، محمد شحاتة، أحمد شوشة، عمر كمال عبد الواحد، إسلام أبو سليمة، بهاء مجدي، كريم العراقي، محمود حمد، حسن علي، فريد شوقي، إسلام عطية، عمرو موسي، عماد فتحي، أحمد ياسر، أوستين أموتو، سعيدو سيمبوريه، مفتاح طقطق، إيزي إيميكا، ومحمود وادي”.