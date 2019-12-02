الزمالك اجتماع غدا لحسم موقف ميتشو في قيادة الفريق بعد الخسارة من مازيمبي

هزيمة من العيار الثقيل اليوم للزمالك أمام مازيمبي صاحب الأرض ضمن الجولة الأولى من دوري أبطال إفريقيا، من دور المجموعات، حيث ظهر الأبيض اليوم بمستوى متراجع للغاية طوال أحداث المباراة، ولم يشكل أي نوع من الخطورة على مرمى مازيمبي، وسقط بشكل مخيب للآمال لجماهيره بالمباراة التي انتهت بنتيجة 3\0 لمازيمبي.

وقد أكدت عدد من التقارير الصحفية بأنه سيتم عقد اجتماع غدًا لمجلس إدارة الفريق الأبيض لحسم مصير ميتشو بالرحيل أو الاستمرار في قيادة الفريق خلال المرحلة المقبلة، كما ذكرت التقارير أنه يتواجد ضمن قائمة أسماء المرشحين لتولي قيادة الزمالك في حال رحيل متشو كلا من أسامة نبيه، المدرب العام لمنتخب مصر السابق، وكذلك مدحت عبدالهادي ومحمد صبري.