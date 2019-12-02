موعد مباراة الزمالك ومازيمبي الكونغولي في دوري ابطال افريقيا والقنوات الناقلة المفتوحة وتردداتها

مباراة الزمالك ومازيمبي اليوم، مباراة من العيار الثقيل، حيث يستضيف استاد “تي بي” بمازيمبي، مباراة اليوم التي تجمع بين الفريق الكونغولي مازيمبي وبين ضيفه نادي الزمالك المصري، في إطار الجولة الأولى من دور المجموعات المؤهلة لبطولة دوري أبطال افريقيا 2019، وتنطلق صافرة الحكم لتعلن بدء المباراة السبت 30 نوفمبر، في الثالثة عصراً بتوقيت القاهرة، الرابعة بتوقيت الرياض، والخامسة بتوقيت الإمارات، والزمالك بالأزرق أمام مازيمبي اليوم.

وعن التشكيلة الرسمية لمباراة الزمالك امام مازيمبي اليوم، فقد أعلنها المدير الفني الصربي ميتشو، فيفتتح الزمالك بمباراة اليوم أمام مازمبي،الجولة الأولى من مشواره في دور المجموعات ببطولة دوري أبطال افريقيا بمباراة خارج أرضه، وقد أعلن المدير الفني عن عودة عبد الله جمعه المدافع الأيسر لتشكيلة الزمالك اليوم، وخط الوسط مكون من فرجاني ساسي، بعد أن تغيبا عن لقاء انبي في المباراة الأخيرة للزمالك بالدوري للإصابة.، مع استمرار مشاركة حازم أمام في التشكيل، واستمرار غياب طارق حامد للإصابة.

التشكيلة الرسمية النهائية لنادي لزمالك أمام مازيمبي الكونغولي في البطولة الأفريقية

حراسة المرمى: محمد عواد. خط الدفاع: حمدي النقاز – محمود علاء – محمود حمدي “الونش” – عبدالله جمعة. خط الوسط: فرجاني ساسي – أحمد سيد “زيزو”. Advertisements ثلاثي قبل المهاجم: حازم إمام – أشرف بنشرقي – محمد أوناجم. خط الهجوم: مصطفى محمد.

القنوات المجانية المفتوحة الناقلة لمباراة الزمالك ومازيمبي وتردداتها

القناة القمر التردد معدل الترميز Sport 1 Afrique Eutelsat Sesat W4 11785 H 27500 ARENA SPORT Eutelsat 11512 V 30000 Sport 1 Afrique N S S 7 12530 V 30000 Idman AzerSpace 46°E 11169 H 20400

يتواجد نادي الزمالك مع نادي مازيمبي الكونغولي في المجموعة الأولى، التي تضم معهما أيضاً كلا من، أول أغسطس الأنجولي وزيسكو يونايتد الزامبي، ويلتقي الفريقان في مباراة هامة في إطار الجولة الأولى من دور المجموعات بمنافسات البطولة الأفريقية.

ويستيضف نادي مازيمبي نادي الزمالك في أول لقائاته بالبطولة في مبارة خارج أرضه، وسيستغل نادي مازيمبي عامل الأرض والجهور من أجل تقيق الفوز، والذي يسعى إليه نادي الزمالك أيضاً للحصول على نقاط المباراة الثلاث وضمان تصدر المجموعة، خاصةً بعد أن خسر الأهلي أمس 1-0 في المباراة التي جمعته في تونس مع النجم الساحلي.